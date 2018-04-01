Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Evi Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı - KAYSERİ
- Tören alanından ve taraftarlardan detaylar - Aziz Yıldırım'ın alana gelişi - Mehter takımının Fenerbahçe Marşı çalması detayı - Aziz Yıldırım'ın konuşması - Forma hediye edilmesi - Temel atma görüntüleriFenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Kayseri 'de - Aziz Yıldırım, Kayseri Fenerbahçe Evi Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı - Aziz Yıldırım: - "Buradaki amaç, Kayseri 'de bulunan Fenerbahçelileri bir araya getirmek ve onları bir aile ortamında buluşturmaktır"KAYSERİ (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında hayata geçirilen Kayseri Fenerbahçe Evi Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı. Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki tesisin temel atma törenine katılan Yıldırım'ı Kayseri şubesi yetkilileri ve Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarların tezahüratlarıyla alana gelen Yıldırım'ı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da Fenerbahçe'nin 100. yıl marşını çalarak selamladı.Bu projeye Edirne'de başladıklarını ve Antalya'yla devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Önümüzdeki hafta da Sapanca'da başlayacağız. Kayseri 'de de bugün bu projeyi hayata geçiriyoruz. İlk söylediğimizde hayal gibiydi ama bugün gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah birkaç ay içinde burada da hayata geçtiğini göreceğiz. Sayın şube başkanımız Ahmet Bey ve arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi. Bu tesisin tamamlanmasıyla Kayseri 'deki Fenerbahçelilerin buluşma noktası haline geleceğini ifade eden Yıldırım, "Buradaki amaç Kayseri 'de bulunan Fenerbahçelileri bir araya getirmek ve onları bir aile ortamında buluşturmaktır. Kayseri , bir üniversite şehri. Bu tesis ile üniversitede okuyan Fenerbahçeli gençlere maç izleme imkanı sağlayacağız. İnşallah, bu tesisler Fenerbahçe ve Kayseri 'ye hayırlı olur. Buraya gelen tüm misafirlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin Yaşar da temeli atılan tesisin 300 kişilik çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, idari binalar ve çocuk oyun alanlarından oluşacağını söyledi.
Kayseri 'nin projeye dahil olan ilk 5 il arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Yaşar, "Kulübümüz tarafından bu tesislerin, ülkemizin birçok noktasına yapılması planlanmış olup Kayseri 'nin ilk 5 il içerisine girmesi başkanımız sayın Aziz Yıldırım'ın teveccühleriyle olmuştur. Bu tesisin Kayseri mize kazandırılmasında başkanımız Aziz Yıldırım ve tüm Fenerbahçe ailesine, bütün Kayseri liler adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Yıldırım, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, üzerlerinde isimleri yazılı Fenerbahçe formaları hediye etti.Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Aziz Yıldırım'a, Yahyalı halısı takdim etti. Hediyelerin verilmesinin ardından Yıldırım, törene katılanlarla birlikte tesisin temelini attı. Kayseri Fenerbahçe Evi'nin yapılacağı arsayı gezen Yıldırım, daha sonra Kayseri Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.