Aziz Yıldırım, Çanakkale'de açılışlara katıldı

- Törenlerden görüntüler - Aziz Yıldırım'ın konuşması - Aziz Yıldırım'ın çocuklarla sohbet etmesi - Forma hediye edilmesi - "Şehitler Çeşmesi"nin açılışı - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: - "Bu projeyi Türkiye'nin her yerinde, nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz. 6 bine yakın şu anda müracaat edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga'ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz"ÇANAKKALE (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün "1907 Okula 1907 Pota Projesi" kapsamında, Çanakkale 'nin Biga ilçesindeki okullarda yaptırılan basketbol potalarının açılış törenine katıldı. Proje kapsamında İdriskoru köyündeki İbrahim Aydın İlkokulundaki basketbol potalarının açılışını gerçekleştiren Yıldırım, daha sonra Biga Kaymakamı Mustafa Can ve İlçe Belediye Başkanı İsmail Işık'ı makamlarında ziyaret ederek, isimlerine özel hazırlanmış formaları hediye etti.Yıldırım, Yeniçiftlik ilk ve ortaokulunda da Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Selçuk Yula adına hazırlanan okuma salonu ile Serkan Acar Robotik Kodlama Atölyesi'nin açılışına katıldı. Azil Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale 'nin çok önemli bir il, Biga'nın ise çok önemli bir ilçe olduğunu söyledi.
Çanakkale 'nin gelecek yıllarda daha önemli bir yere sahip olacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:"Bizim Çocuk ve Gençlik Kulübümüzün yapmış olduğu '1907 Okula, 1907 pota projesi var. Bu projeyi Türkiye'nin her yerinde, Nisan ayında da büyük çapta doğuya açılarak, doğudaki bütün okullara yapmayı arzu ediyoruz. 6 bine yakın şuanda müraacat edilen ve yapmamız gereken potalar var. Biga'ya geldiğimiz için ben ve arkadaşlarım mutluyuz. Bugün burada Selçuk Yula ve Serkan Acar gibi benim yol arkadaşım, yoldaşım olan iki insanı anmak ve onlarla ilgili hazırlanan eserleri yapmak ve açmak bizi sevindirdi. Biz bundan büyük mutluluk duyduk. İnşallah ileri ki yıllarda da Biga'ya geldiğimizde hep birlikte açmış olduğumuz bu eserleri anarız ve mutlu zamanlar geçiririz." diye konuştu. Başkan Aziz Yıldırım törenin ardından okul bahçesine fidan dikip ilçe merkezine inşa edilen "Şehitler Çeşmesi"nin açılışını yaptı.Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Doğtaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Biga Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Şadan Doğan ile çok sayıda davetli katıldı. Bir dizi ziyaret ve açılış için Çanakkale 'ye gelen Başkan Yıldırım, Biga ilçesinde kurulu bulunan DOĞTAŞ Mobilya üretim tesislerini ziyaret etti.