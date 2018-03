Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı İzle

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Çırağan Sarayı ' nda kongre üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. ' Ruhumuz Bir ' sloganıyla sahneye çıkan Yıldırım tarihe yeni bir not düşmek üzere toplandıklarını ifade ederek, “Bugün şehitlerimiz var. Onlara Allah ' tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Projelerle alakalı açıklamaları ileri ki günlerde yapacağız. Buraya bugün davet edilen Fenerbahçelilerin hepsiyle salon şartlarından dolayı bir araya gelemedik. İleride onlarla bir arada olacağız. Onlar için özür diliyorum” dedi.

“1998 senesinde parçalı ve dağınık bir Fenerbahçe vardı” 1998 senesinin şubat ayında parçalı ve dağınık olan bir Fenerbahçe camiası olduğunu belirten Yıldırım, “1998 senesinde 1 oy farkla kazandığım Fenerbahçe Başkanlığından 20 yıl sonra bugün daha da heyecanlıyım. Fenerbahçe ' nin gerekli pozisyonları alamamasından dolayı oluşan boşluktan dolayı rakipler Fenerbahçe ' nin önüne geçti. İlk olarak büyük Fenerbahçe ' mizin taraftarını düşünerek gerekli ekonomik tedbirleri alıp tesisleşmelere başladık. İstedik ki, taraftarlarımız en güzel tesislerde, statta takımını desteklesin. Bu öyle bir hamleydi ki sadece Fenerbahçelileri değil, ezeli rakip taraftarlarını da etkiledi. Türkiye ' de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara yol gösterdik. 'Fenerbahçe Türkiye ' dir' diyerek uluslararası alanda dünyaca ünlü oyuncuların transferiyle tüm gözler Fenerbahçe ' ye çevrildi. Fenerbahçe gün geçtikçe güçleniyor. Fenerbahçeli ve diğerleri söylemiyle iki kutuplu bir ortam oluşturuldu. Denizli ' de son dakikalarda kaybettiğimiz şampiyonlukla bu kutuplaşma ortaya çıktı. Yaptığımız yatırımların meyvesini ilerleyen yıllarda 100. yıl şampiyonluğunda ve Avrupa ' daki gösterdiğimiz başarılarla gördük. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe şampiyonluğun içindeydi ama yeniden şampiyon olmasın diye son haftalarda Denizli ' de olduğu gibi şampiyonluğun kaybetmesi sağlandı. Biz Fenerbahçe yıkılmaz diyerek ertesi sezon tekrar şampiyonluğu kazandık. Fenerbahçe en güçlü döneminde en iyi oyuncu kadrosuyla hain kumpas ile karşı karşıya geldi. Türkiye Cumhuriyeti ' nden önce bu kumpasla ilk kez yüz yüze gelen Fenerbahçe ' dir. Atatürk ' ün cumhuriyetiyle birlikte amaç Fenerbahçe ' yi ele geçirmekti. Fenerbahçe Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım Fenerbahçe ' den ibarettir. Bunu bilen büyük Fenerbahçe taraftarı aynı çubuklu etrafında 'Fenerbahçe cumhuriyeti yıkılamaz' diyerek, dik durarak tuzakların karanlık yüzlerine tükürdü. Savcı son sözün var mı dediğinde ' Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe ' diyerek Fenerbahçe taraftarını camiasını ve yüzünü yere düşürmedim” şeklinde konuştu.

“Onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum” Fenerbahçe'nin sadece futbol kulübü değil, 100 yıllık bir spor kulübü olduğunu ve amatör branşlara yatırım yaptıklarını belirten Aziz Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadınlar voleybolda uluslararası ve Türkiye şampiyonlukları aldık. Erkek basketbolda 3 yıl üst üste Final Four ' a kalıp geçtiğimiz yıl Euroleague Kupası'nı aldık. Atletizm de Gulyev ' in şampiyonluğuyla gurur duyduk. Aziz Yıldırım ' ın hayatı Fenerbahçe ' dir. Fenerbahçe için olması gerektiğine inandığım şey şu anda yeniden birliktelik için ruhumuz bir olsun diyerek onurla ve gururla Fenerbahçe Başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurunda ilan ediyorum.”