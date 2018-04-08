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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından - ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın konuşması - Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un konuşmasıMaçın ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bakkal:"Bu galibiyet çok önemliydi. Virajı dönme galibiyetiydi" - Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk:"Daha az hata yaptılar ve maçı kazandılar. Rakibimizi tebrik ediyorum"ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3 - 1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Bu galibiyet çok önemliydi. Virajı dönme galibiyetiydi." dedi.
Bakkal, maçın ardından yaptığı açıklamada, Akhisarspor karşısında baştan sona üstün oynayan bir Alanyaspor takımının olduğunu belirtti.
Geçen hafta Beşiktaş yenilgisine rağmen coşkulu ve tempolu oyunu ileriki haftalarda sürdürmeleri halinde başarılı sonuçların geleceğini söylediğini aktaran Bakkal, şunları kaydetti:"Bugün de böyle oldu. Özellikle kontra atağa iyi çıkan Akhisar takımını durdurup, çok net pozisyonlar bulduk ve bunların 3 tanesini değerlendirdik. Net bir galibiyet aldık. Özellikle 2. devreye çıkarken bize yakışan bu 2 golün arkasına sığınmayıp, daha fazla fedakarlık yapıp skoru artırma düşüncesindeydik. Gol de son dakika geldi. Keyifliyim, 31 puan yaptık. Büyük bir avantaj sağladık. Şimdi bu avantajın arkasında durup devam edeceğiz."Önlerindeki 6 maçın ne getireceğini iyi bildiklerini dile getiren Bakkal, "Haftaya Malatyaspor, arkasından da Galatasaray ile devam edeceğiz. İnşallah 2 veya 3 galibiyetle Alanyaspor'un ligi layık olduğu yerde bitirmesine çalışacağız. Tek isteğim bu. Bu galibiyet çok önemliydi. Virajı dönme galibiyetiydi. Onun için de camiaya hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu. - Buruk: "Savunmada çok fazla açık verdik"Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise ilk golü yedikten sonra maçın büyük bölümünün istekleri dışında geliştiğini bildirdi.Maçta çok fazla hata ve top kaybı yaptıklarını anlatan Buruk, "Özellikle savunmada çok fazla açık verdik. Rakibimizin usta ayakları, önemli oyuncuları çok rahat bir şekilde zaman zaman kalemize geldi. İlk yarının sonunda ikinci golü kalemizde görünce devrede hamlelerimiz oldu. İkinci yarı biraz daha dengeli başladı ama golü çok geç bulduk. Çok geç bulduğumuz golün ardından yaptığımız hatayla 3. golü yedik." ifadelerini kullandı.Alanyaspor'un çok daha konsantre ve çok daha fazla mücadele ettiğini kaydeden Buruk, "Daha az hata yaptılar ve maçı kazandılar. Rakibimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.
Buruk, bu yenilginin ardından cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçının daha da önem kazandığını vurguladı. Bu maça çıkarken eksikliklerinin olduğunu dile getiren Buruk, "Beşiktaş maçına kadar eksikliklerimizi tamamlarsak bizim için önemli olacak. İnşallah cuma günü Beşiktaş ile oynayacağımız maçta bugünkü hataları yapmayarak daha iyi bir oyun ortaya koyarız." diyerek sözlerini tamamladı.

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