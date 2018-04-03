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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Aytemiz Alanyaspor'da hedef Akhisarspor maçı - ANTALYA Haberi

Aytemiz Alanyaspor'da hedef Akhisarspor maçı - ANTALYA Haberi

- İdmandan genel görüntüler - Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın açıklamasıAytemiz Alanyaspor'da hedef Akhisarspor maçı - Teknik direktör Bakkal: - "Akhisar galibiyetiyle sonraki haftalara daha güvenli bakabileceğimizin farkındayız"ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, bu karşılaşmayı kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Bakkal, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki 4 haftalık maç periyodunda en kötü performansı Beşiktaş maçının ilk yarısında gösterdiklerini aktardı.Şimdi de 34 puanı bulunan Akhisarspor maçına çıkacaklarını hatırlatan Bakkal, tam kadro çalıştıklarını dile getirdi.Akhisarspor maçını kazanmaları gerektiğini anlatan Bakkal, taraftara daha çok ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Bunun da hepimiz bilincindeyiz. Hem taraftarımızın hem de camiamızın desteğine ihtiyacımız var. Bunu açıkça net söylüyorum. Çünkü kabul etmemiz gerekiyor ki bıçak sırtında gidiyoruz. Takımın oyuncu kalitesi iyi. Akhisar galibiyetiyle sonraki haftalara daha güvenli bakabileceğimizin farkındayız. Tek isteğim, Akhisar maçını lehimize çevirmek. Her şeyin sonu değil ama bizim için çok büyük bir başlangıç olabilir." - AntrenmanCengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında ısınma hareketleri yapıldı. İdman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı.Antrenmana sakatlığı bulunan Mbilla Etame katılmazken, kaleci Remy Riou takımdan ayrı koşu yaptı.

Tarım Teknik Direktör Bıçak Sırtı Rektör Basın Mensupları 

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