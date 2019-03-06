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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları - Koşudan genel görüntü - Top kapmadan genel görüntü - Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan görüntüAytemiz Alanyaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Antrenmana, sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptıANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Turuncu - yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Top kapma ve dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından idman, dar alanda üçlü turnuva ile sona erdi.Çalışmaya, sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton katılmazken, Nsakala takımdan ayrı koşu yaptı. Antalya ekibi, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Teknik Direktör Rektör 

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