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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aytemiz Alanyaspor Bakasetas’ı renklerine bağladı

Aytemiz Alanyaspor Bakasetas’ı renklerine bağladı

İmza töreninden görüntü

Polis İmza Töreni Allah Forma Rektör 

-Hasan Çavuşoğlu konuşması
-Bakasetas konuşması
-Genel ve detay görüntüler

- ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan'ın AEK Atina takımından Anastasios Bakasetas'ı transfer etti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, düzenlenen törenle kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, daha önce olduğu gibi yine komşu ülke Yunanistan'dan bir transfer yaptıklarını söyledi.

AEK Atina takımından transfer edilen Bakasetas'ın aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda da oynadığını belirten Çavuşoğlu, "Bu transferin hem kendisi, hem de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Teknik direktörümüz de kendisini istiyordu. Yunanistan'daki başarılarına inşallah burada da devam edecektir. Hayırlı olsun" dedi.
“Güzel bir sezon geçirmemek için bahane yok” Anastasios Bakasetas ise "Alanyaspor'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hayatımda yeni bir dönem başlıyor. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geldiğimden bu yana, transfer sürecimde, bana davranış biçimleriyle, bu transferde ne kadar istekli olduklarını gösterdiler. Her şey yolunda gidecek ve kulüp için yüzde yüzümü vereceğim. En iyi arkadaşlarımdan biri olan Tzavellas burada oynuyor. 2,5 yıldır burada ve onunla her gün konuşuyorum. Bundan dolayı ligi ve takımı iyi biliyorum. Geçen sene bazı maçları izledim. Gerçekten zor ve ilginç bir lig olduğunu düşünüyorum. O yüzden burayı seçtim. Burada şartlar çok iyi. Güzel bir sezon geçirmemek için bahane yok" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen Bakasetas, rakip fileleri 6 kez havalandırırken 3 de asist kaydetti.
Daha önce Asteras Tripolis, Thrasyvoulos Fylis, Aris Thessaloniki, Panionios Athen ve AEK Atina takımlarından forma giyen Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla da bugüne kadar 21 karşılaşmada görev yaptı.
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