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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayşegül Çakın'dan Avrupa şampiyonluğu - BÜKREŞ

Ayşegül Çakın'dan Avrupa şampiyonluğu - BÜKREŞ

- Müsabakadan detaylar - Ödül töreninden detaylar - Milli sporcu Ayşegül Çakın ile röportaj - Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile röportaj - Toplu fotoğraf çektirilmesi detayAyşegül Çakın'dan Avrupa şampiyonluğu - Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Çakın:"Madalyalarımı Türk milletine ve Mehmetçiklerimize armağan ediyorum"BÜKREŞ - (AA) - Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden milli sporcu Ayşegül Çakın, Avrupa şampiyonu oldu.Milli sporcu Ayşegül, başkent Bükreş 'te düzenlenen şampiyonada, koparmada 87 kiloyla gümüş, silkmede 116 kiloyla altın, toplamda da 203 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.Ayşegül Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Üç aydır kampta çok iyi çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını aldım. Madalyalarımı Türk milletine ve Mehmetçiklerimize armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Bükreş ’te Avrupa Şampiyonası'nda dün Gamze Karakol ile bugün de Ayşegül Çakın ile altın madalya aldık. İstiklal Marşı'mızı çaldırdık. Kendi kaldırdığı kilonun üzerinde kaldırış yaptı, başarılı da oldu. Çok heyecanlı geçti. Onun için çok mutluyuz. Hedefimiz takım olarak birinci olmak. İnşallah bu mutlu sonla ülkemize döneriz. Sporcularımız hep birlikte asker selamı veriyor. Bu madalyalarımızı Mehmetçiğimize armağan ediyoruz." yorumunu yaptı.

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