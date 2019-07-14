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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayşe Tekdal 20 km yürüyüşte altın madalya kazandı

Ayşe Tekdal 20 km yürüyüşte altın madalya kazandı

Ayşe Tekdal'ın açıklamaları

- STOCKHOLM

Yarış Altın Madalya İsveç Şampiyon Dünya Şampiyonası 


- Avrupa U23 Şampiyonası’nda Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazandı. İsveç’in Gavle kentinde yapılan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nın son gününde Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazandı. Sabah seansında yapılan 20 kilometre mücadelesinde adeta rakipsiz olarak yarışan Ayşe, bir ara iki dakikanın üzerinde fark yaptığı yarışta finişe 1:34:47 ile ulaştı. Tekdal, böylece 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Tekdal’ın ardından Polonyalı Olga Niedzialek, 1:35:54’lük derecesiyle ikinci sırayı alırken, Rus Yana Smerdova ise 1:35:58 ile üçüncü oldu. Bu yıl 20 kilometrede dünya şampiyonası barajını da geçen Ayşe Tekdal, yarış sonrası büyük sevinç yaşadı. Tekdal’ı ilk kutlayan finişte kendisini bekleyen TAF Başkanı Fatih Çintimar’dı. Yarışma sonrası açıklamalarda bulunan Tekdal, "Yarışma çok güzeldi ama hava biraz kötüydü. İlk 15 kilometrede çok iyiydim. Son 5 kilometrede zorlandım. İlk defa Avrupa şampiyonu oldum. Ben bu şampiyonluğumu 15 Temmuz şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.

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