Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Aykut Kocaman'dan hakem tepkisi

Aykut Kocaman'dan hakem tepkisi

Aykut Kocaman'ın açıklamaları

- - Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:- "İptal edilen golü anlamak mümkün değil, ofsaytın mantığına da uymuyor"- "İki tarafın da 0-0’lık skordan çok mutlu olduğunu söylenemez" ANTALYA

Psikolojik Destek Psikoloji Basın Toplantısı Toplantı Yükselen 


- Antalyaspor mücadelesindeki hakem kararlarını eleştiren Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Hakem VAR ilişkisindeki acayiplikler son zamanlarda sürekli bizim başımıza geliyor paranoyasında değilim ama bu acayipliklerin başına gelenlerin başında geliyoruz. İptal edilen golü anlamak mümkün değil" dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki takımın da fazlasıyla galibiyete ihtiyacı olduğu bir maç oynadıklarını söyledi.

Hem Konyaspor hem de Antalyaspor'un bu mücadeleden galip gelse dahi içinde bulundukları durumdan kurtulamayacağı düşüncesinde olduğunu dile getiren Kocaman, "Ama ciddi psikolojik destek verecekti. Biz de yükselen oyun grafiğimizle, mücadelemizle, uyumumuzla galibiyeti istedik. Oyun da bu şekilde cereyan etti. İlk yarıda biraz daha üstün oynadık. Antalyaspor duran toplarla üstümüze geldi. Sahadaki yerleşim, oyun akışında biz üstündük” diye konuştu.
"Hakeme eleştiri" Maçın hakemini Halis Özkahya'yı da eleştiren Kocaman, “Hakem ve VAR ilişkisindeki acayiplikler son zamanlarda sürekli bizim başımıza geliyor paranoyasında değilim ama bu acayipliklerin başına gelenlerin başında geliyoruz. İptal edilen golü anlamak mümkün değil, ofsaytın mantığına da uymuyor. Atılan gol, çizgiden çıkan topa baktığımızda genel anlamda gol arayan bizdik” ifadelerini kullandı. "iki tarafta memnun değil" İkinci yarı oyun üzerindeki baskılarını arttırdıklarının altını çizen Aykut Kocaman, “Antalyaspor bize hızlı ataklarla karşılık vermeye çalıştı. İkinci yarıda skoru değiştirme adına kırılma olmadığını söyleyebilirim. Kolay pozisyon olmadı, her oyuncu her topa hamle yaptı. Yakaladığınız pozisyonlardan maksimum verim almalısınız. Biz bunu başaramadık. İki tarafın da 0-0’lık skordan çok mutlu olduğunu söylenemez” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!Sergen Yalçın Beşiktaşa İmza Attı!
Sivasspor - Rizespor Maçından Kareler!Sivasspor - Rizespor Maçından Kareler!
Aslan Konyada KükrediAslan Konyada Kükredi
Fenerbahçe Zorlu Virajı 3 Puanla GeçtiFenerbahçe Zorlu Virajı 3 Puanla Geçti
Galatasaray - Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Rizespor Maçından Kareler
Beşiktaş - Erzurumspor Maçından KarelerBeşiktaş - Erzurumspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı