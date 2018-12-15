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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aykut Kocaman: “Bu şekildeki galibiyetler gideceğimiz yolda bize çok yardım edecek”

Aykut Kocaman: “Bu şekildeki galibiyetler gideceğimiz yolda bize çok yardım edecek”

Aykut Kocaman açıklamaları

- KONYA

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- Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımın fizik gücünün şu an için yeterli olmadığını ancak zorlu mücadelelerde aldıkları bu galibiyetlerin ikinci yarıdaki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde evinde ligin ikinci sırasında yer alan Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kocaman, “Önce Kasımpaşa’dan başlamak lazım. Şu anda lig ortalamasının üzerinde hücum gücüne, atak gücüne sahip bir takımla kendi sahamızda mutlak kazanmayı istediğimiz bir maçta, çok da iyi ve hazır olmadığımız bir dönemde karşılaşmak maçın zorluk derecesini daha da arttıran bir faktördü ki maç boyunca çok net bir şekilde gözüktü. Kaleye çok kolay gelebilen bir takım Kasımpaşa takımı. Deplasmandaki en fazla şut atan, en çok gol atan takımların başında geliyor Kasımpaşa. Ortalaması da yediği 2 attığı 2. Bizim ana stratejimiz bu ortalamalarda kendi lehimize olacak olan durumu oluşturabilmekti. Eksik sayılabilecek bir kadroyla bunu bu şekilde oluşturabilmekti. Eksikliği sadece olmayan oyuncular anlamında söylemiyorum, iyi ve fiziksel anlamda hazır durumda olduğumuz söylenemez. Özellikle bu seviyede ligin ilk 4,5, bu günkü seviyesiyle oyun organizasyonun da problem olacağını tahmin etmiyorum anca fiziksel seviyemiz o seviye de değil. O gerçek bu gün bir kere daha gözüktü” şeklinde konuştu.
Bu seviyede kora kor mücadele etmek için bir adım daha öteye çıkmaları gerektiğini ve bunun için de zamana ihtiyaç olduğunu belirten Kocaman, “Umarım bu zamanı elde ederiz. Özellikle bu anlamdaki galibiyetler, bu şekildeki galibiyetler gideceğimiz yolda bize çok yardım edecek. Böylesine karmaşa ve zorluk dolu bir maçta ve çok da iyi olmadığımız bir maçta, önce hakkını teslim edelim Kasımpaşalı oyuncuları da kutluyorum. Özellikle maçın ikinci yarısı kora kor, iki takımında maçı çok çok istediği bir hale doğru geldi. Biraz kendi oyun alanından çıkar bir hale geldi. Ancak öbür taraftan maçı kazanmamızdaki en büyük faktör herhalde sahadaki oynayan oyuncu gurubumuzun girenlerle beraber, kulübeyle beraber maçı gerçekten tüm yürekleriyle istemeleri haliydi. Yoksa oyun kalitesi ve benzeri şeylerle anlatmanın bir anlamı yok, yanıltıcı olur. Hakikaten kendi sınırlarını, fizik gücü çok yüksek bir takıma karşı, kendi sınırlarını zorlayan bir oyun oynadılar. Özellikle ligin ikinci yarısında bir adım daha yukarı çıkaracak hem organizasyonu hem de aynı zaman da fizik gücünü yakalamamız lazım” ifadelerini kullandı.
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