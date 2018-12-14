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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Aykut Kocaman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KONYA İzle

Aykut Kocaman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KONYA İzle

Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KONYA - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Teknik direktör Kocaman'ın seçtiği fotoğraflara oy vermesinden detaylarAykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konya spor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına verdi.Kocaman, spor kategorisinde ise oyunu yine Elif Öztürk'ün fotoğraflarından birisi olan "Pehlivanlar" fotoğrafına kullandı.Fotoğrafların olağanüstü güzel olduğunu ifade eden Kocaman, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.Kocaman, her yıl katıldığı oylamada AA muhabirlerinin çektiği fotoğraf karelerini keyifle, uzun uzun incelediğini ve fotoğraflar arasında kararsız kaldığını söyledi.

Muhabir Yurt Dışı Teknik Direktör İlham Rektör 

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