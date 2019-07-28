Ayhan Atik: “Ligi ilk 10’un üzerinde bitirmek istiyoruz’’

-- Antrenmandan detaylar

-- Ayhan Atik ile röportaj

-- Genel görüntü ve detaylar



- - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Atik- “Elimizden geldikçe oyuncularımızı muhafaza etmeye çalıştık”- “Ankara derbileri fair play içerisinde geçecek” ERZURUM



- Sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Ayhan Atik ligi ilk 10’un üzerinde tamamlamak istediklerini söyledi.



Ayrıca Atik, ellerindeki oyuncuları muhafaza ettiklerini de ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Erzurum Palandöken Dağı’nda günü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Ayhan Atik yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından güç ve dayanıklılık çalışan Ankara ekibi son bölümde ise 5’e 2’i top kapma antrenmanı yaptı. Antrenman sonrası İHA’nın sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Atik, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, “Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hazırlık maçlarımız oldu. İzinden sonra Ankara’da hazırlık maçlarımız olacak. Kamp süreci çok iyi gidiyor. Biz ligi ilk 10’un üzerinde bitirmek istiyoruz. Ankaragücü ilk Süper Lig’e çıktığında gayet iyiydi. Devre arasına doğru biraz sıkıntılar yaşamıştık. Sonra toparlanmasını bildik. Sezona iyi başlayıp iyi de bitireceğimize inanıyoruz” dedi.

Transfer yasakları olduğu için eldeki oyuncuları muhafaza etmeye çalıştıklarını kaydeden Atik, “Eldeki oyuncularımızı muhafaza ettik. Boyd ve Sacko iyi bir sezon geçirmişti. Bizde kiralıktılar. Boyd Beşiktaş’ı tercih etti. Sacko Denizlispor’a gitti. Bizim kadromuz yine de güçlü. Elimizden geldikçe oyuncularımız muhafaza etmeye çalıştık” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği ile dostça bir Ankara derbisi yaşayacaklarını da dile getiren Atik, “Gençlerbirliği ve Ankaragücü arasındaki maçlar hep dostluk içerisinde geçmiştir. Ankara’nın güzide iki takımıyız. Ligde karşılaşınca da gayet iyi maçlar olacağını düşünüyorum. Ankara derbileri fair play içerisinde geçecek diyebiliriz” diye konuştu.



