Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aydın’da futbolcular bir anda boksöre dönüştü İzle

Aydın’da futbolcular bir anda boksöre dönüştü İzle

Maçın bitiş düdüğü ile başlayan kavga

Polis Boksör İlham Boks Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

- AYDIN

- Aydın Süper Amatör Lig'de oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çine Madranspor maçının ardından saha karıştı. Birçok futbolcu ve taraftar birbirini darp etti. Süper Amatör Lig'de tansiyon yükseldi. Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor karşılaşması sona erince hakemin bitiş düdüğünü çalması ile birlikte yeşil saha adeta ringe döndü. İki takımın oyuncuları arasında çıkan kavgayı polis ve teknik ekip ayırmakta güçlük çekti. Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan İlhami Ortekin Spor Tesisleri’nde normal olarak başlayan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya daha hırslı başlayan her iki takım maçı 1-1 beraber tamamladı. Hakemin maçın bitiş düdüğünü çalması ile birlikte yeşil saha bir anda karıştı. Adeta boksöre dönen futbolcular sahada, birbirine girdi. Sahada bulunan görevliler kavgayı yatıştıramayınca bölgeye takviye polis istendi. Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona erdi. Maçtan geriye ise istenmedik bu görüntüler kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Zenginliği Dudak Uçuklatıyor Zenginliği Dudak Uçuklatıyor
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı