Aybaba: 'En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5' - BURSA
Aybaba: "En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5" - BURSA - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba açıklaması"En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5" - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba: - Son yaşanan iki senelik kötü sezon var. Onları geride bıraktık. Daha coşkulu oynayacağız. İnşallah Bursa spor'u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Başarı için birlikte hareket etmemiz lazım." - "Transfer için çok acele etmeyelim, hata yapmayalım. En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5. Onunla ilgili bütçemiz de belli. O bütçeyle birlikte hareket edip, iyi oyuncuları kadromuza katmayı planlıyoruz."BURSA (AA) - Bursa spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Son yaşanan iki senelik kötü sezon var. Onları geride bıraktık. Daha coşkulu oynayacağız. İnşallah Bursa spor'u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Başarı için birlikte hareket etmemiz lazım." dedi. Yeni sezonun ilk antrenmanı öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Aybaba, bu sezon daha coşkulu bir oyun sergileyeceklerini ifade etti. Üç oyuncunun Dünya Kupası nedeniyle milli takımlarında olduğunu aktaran Aybaba, "3 arkadaşımız milli takımda. 1'i yarı izinli. Biz iyi takımız. Yeni oyuncularımız, genç oyuncularımız var. Son yaşanan iki senelik kötü sezon var. Onları geride bıraktık. Daha coşkulu oynayacağız. İnşallah Bursa spor'u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Başarı için birlikte hareket etmemiz lazım." diye konuştu. - "En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5"Transferin zor olduğunu ifade eden Aybaba, şunları kaydetti:"Herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Dünya Kupası'ndan sonra görüşülebileceğini söylüyorlar. 4 - 5 tane kaliteli oyuncuyu bu takımın kadrosuna katacağız. Genç arkadaşlarımız da daha çok motive olacaklar. Transfer için çok acele etmeyelim, hata yapmayalım. En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5. Onunla ilgili bütçemiz de belli. O bütçeyle birlikte hareket edip, iyi oyuncuları kadromuza katmayı planlıyoruz." - "Teknik kararları ben alırım"Aybaba, Avusturya kampının iptal edilmesine yönelik ise, "Mesafelerle ilgili sıkıntılar var. Oynayacağımız takımların isimleri ile ilgili sürekli değişiklikler oluyordu. Bu tamamen benim aldığım karardı. Burada teknik kararları ben alırım. Bundan başka kimsenin haberi yok. Buradaki teknik kararları, oyuncu transferi dahil hep ben alırım. Sadece oyuncu transferinin ekonomisini kulüp yönetir" dedi. - "Titi biraz gecikmeli gelecek"Takımdan ayrılacak olan isimlere yönelik ise Aybaba, "Sahada çalışan oyuncuları görüyorsunuz. Titi biraz gecikmeli gelecek. Onun dışındaki oyuncular büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Titi'nin özel sebebi var ama karşılığı da var tabii ki. Bizim de özel bir sebebimiz olacak" dedi. Samet Aybaba, Dünya Kupası'nda mücadele eden Bursa sporlu Aziz Behich ve Ekong'un iyi performans sergilediğini belirterek, "İyi bir bütçe ile karşımıza çıkan kulüple konuşuruz. Daha iyisini alırız ya da hazırlarız. Transferlerimizin bir kısmını da mevcut kadromuzun içinden yapacağız. 14 arkadaşımızı içimize aldık. Cevap verenleri oynatmaya çalışacağız."dedi.