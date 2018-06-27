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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aybaba: '4-5 kaliteli oyuncuyu kadromuza katacağız'

Aybaba: '4-5 kaliteli oyuncuyu kadromuza katacağız'

Samet Aybaba'nın açıklamaları

- Aybaba: "4-5 kaliteli oyuncuyu kadromuza katacağız"- Bursaspor'da Aybaba mesaisi başladı BURSA

Milli Takım Forma Rektör Basın Mensupları Irak 


- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 4-5 kaliteli oyuncuyu kadrolarına katacaklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekip, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor'un yeni teknik adamı Samet Aybaba, “3 arkadaşımız milli takımda. 1’i yarı izinli. Biz iyi takımız. Yeni oyuncularımız, genç oyuncularımız var. Son yaşanan iki senelik kötü sezon var. Onları geride bıraktık. Daha coşkulu oynayacağız. İnşallah Bursaspor’u eski günlerine döndürmeye çalışacağız. Birlikte hareket etmemiz lazım” dedi.
“En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5” Transferin zor olduğunu ifade eden Aybaba, “Herkes Dünya Kupası’na odaklandı. Dünya Kupası’ndan sonra görüşülebileceğini söylüyorlar. 4-5 tane kaliteli oyuncuyu bu takımın kadrosuna katacağız. Genç arkadaşlarımız da daha çok motive olacaklar. Transfer çok acele etmeyelim, hata yapmayalım. En fazla alacağımız oyuncu sayısı 5. Onunla ilgili bütçemiz de belli. O bütçeyle birlikte hareket edip, iyi oyuncuları kadromuza katmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Stephane Badji ile ilgili transferin bitme aşamasına geldiğini bildiğini ifade eden Aybaba, “Bakarız, eğer başka bir kulüp ile anlaşırsa biz de başka oyuncu alırız. Yapacak bir şey yok” dedi.
“Teknik kararları ben alırım” Aybaba, Avusturya kampının iptal edilmesine yönelik ise, “Mesafelerle ilgili sıkıntılar var. Oynayacağımız takımların isimleri ile ilgili sürekli değişiklikler oluyor. Bu tamamen benim aldığım karardı. Burada teknik kararları ben alırım. Bundan başka kimsenin haberi yok. Buradaki teknik kararları, oyuncu transferi dahil hep ben alırım. Sadece oyuncu transferinin ekonomisini kulüp yönetir” diye konuştu.
“Titi biraz gecikmeli gelecek” Takımdan ayrılacak olan isimlere yönelik ise Aybaba, şu ifadeleri kullandı: “Sahada çalışan oyuncuları görüyorsunuz. Titi biraz gecikmeli gelecek. Onun dışındaki oyuncular büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Titi’nin özel sebebi var ama karşılığı da var tabii ki. Bizim de özel bir sebebimiz olacak” dedi.
“İyi bir bütçe ile karşımıza çıkan kulüple konuşuruz” Deneyimli teknik adam, Dünya Kupası’nda mücadele eden Aziz Behich ve Ekong’un iyi performans sergilediğini belirterek, “İyi bir bütçe ile karşımıza çıkan kulüple konuşuruz. Daha iyisini alırız ya da hazırlarız. Transferlerimizin bir kısmını da mevcut kadromuzun içinden yapacağız. 14 arkadaşımızı içimize aldık. Cevap verenleri oynatmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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