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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
'Avrupa ve dünya şampiyonluğu konusunda iddialıyız' - TEKİRDAĞ Haberi

'Avrupa ve dünya şampiyonluğu konusunda iddialıyız' - TEKİRDAĞ Haberi

"Avrupa ve dünya şampiyonluğu konusunda iddialıyız" - TEKİRDAĞ - Sporcuların maçlarından genel detay görüntü - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara ile röportajTEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, Türkiye'nin sualtında hem Avrupa hemde dünya şampiyonluğunda iddialı bir ülke olduğunu söyledi.

Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası kapsamında Tekirdağ 'da bulunan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sualtı hokeyinde dünyada söz sahibi bir ülke olmaya başladığını ifade etti.
Kara, Tekirdağ 'da şampiyonanın çok güzel geçtiğini belirterek, "Sualtı hokeyi federasyonumuzun an başarılı branşlarından birisi. 2015 yılında gençlerde dünya şampiyonluğu ile başlayan bir serüvenimiz var. Gençlerle başlayan bu serüven daha sonra Afrika'da büyüklerde dünya ikinciliği, Macaristan'da büyüklerde Avrupa şampiyonluğu yine 2017 yılında Avustralya'da 23 Yaş altı dünya şampiyonluğu ve son olarak 2018 yılında Kanada'da yapılan büyükler şampiyonasında dünya üçüncülüğü ile başarılarımız artmaya devam etti." dedi.
Türkiye'nin şampiyonlardan güzel sonuçlarla dönmesinin sualtı hokeyine ilgiyi artırdığını dile getirerek, "Federasyon başkanımızın da bu başarılarda çok büyük bir emeği var. Federasyon olarak yıl içinde müsabakalar yapılıp milli takımımız seçildi. Milli takımımız 2 kamp yapacak ve bundan sonra büyüklerde Avrupa şampiyonasına katılacak. 2015 yılında sonra elde edilen başarılardan sonra sporcu sayımız her geçen gün artmaya başladı.
" ifadelerini kullandı.Kara, yıl içinde düzenledikleri şampiyonlarla sporcuların performanslarını yüksek tuttuklarını aktararak şunları kaydetti:"Bugün şampiyonaya 21 kulübün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şampiyonayla bu branşa ilginin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Sayımız artmaya devam ediyor. Kişiler verdikleri emeklerin karşılığında güzel sonuçlar elde edince bu spora yoğunlaşıyor. Erkeklerde ve bayanlarda hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Fedarasyon olarak çalışmalarımızda o yönde devam ediyor. Başkanımız, teknik kuruldaki arkadaşlarımız ve milli takım antrenörlerimiz yaptığı çalışmalar planlamalar bu yönde. Bu sene Avrupa ve dünya şampiyonluğu konusunda iddialı bir ülkeyiz."

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