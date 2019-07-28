Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın Takımı yurda döndü

Avrupa şampiyonu olan İAÜ Tenis Kadın Takımı yurda döndü

İAÜ Tenis Kadın Takımı'nın havaalanı görüntüleri

Kalaba Alabalık Şampiyon Başkent Öğrenciler 

-Röportajlar
-Detaylar

- İSTANBUL

- Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda şampiyon olan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tenis Kadın Takımı yurda döndü. Şampiyonları havalimanında İAÜ’lüler büyük bir coşkuyla karşıladı. Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu’nun (EUSA) düzenlediği ve 20-28 Temmuz tarihleri arasında Karadağ’ın başkenti Podgorica’da gerçekleştirilen Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaşan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tenis Kadın Takımı, coşkulu bir karşılama eşliğinde yurda döndü. İstanbul Havalimanı’na inen takımı İstanbul Aydın Üniversitesi’nden öğrenciler, akademisyenler ve idari kadrodan oluşan yaklaşık 150 kişilik kalabalık bir topluluk coşkuyla karşıladı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı