Avrupa şampiyonu Nisanur'a havaalanında çiçeklerle karşılandı Haberi

-Erbil ile röportaj

-Kasapoğlu ile röportaj

-Havaalanından çıkışları



- SAMSUN



- İtalya'da düzenlenen Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 'Yıldız Kadın Kılıç' kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da çiçeklerle karşılandı. İtalya'nın ev sahipliğinde Foggia kentinde düzenlenen "Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nın (Foggia 2019 European Fencing Championship) U17 Yıldız Kadın Kılıç müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Nisanur Erbil altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonu olan Nisanur, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Nisanur Erbil şampiyonada; Tablo 32'de Yunan sporcu Athinais Mavrikaki'yi 15- 5, Tablo 16'da Macar rakibi Luca Szucs'u 15- 11 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Daria Gontsova ile karşılaşan Erbil, rakibini 15-10 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde İtalyan sporcu Gaia Pia Carella ile karşılaşan Erbil, rakibini 15-5 yenerek finale yükseldi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı final karşılaşmasında ise Rus sporcu Mariya Zınyukhna'yı 15-13 yenen Nisanur Erbil altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa şampiyonu olarak Samsun'a dönen Nisanur Erbil, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, ailesi, antrenörü ve il müdürlüğü görevlileri tarafından karşılandı. "Hedefim olimpiyatlar" Çok mutlu olduğunu ifade eden Nisanur Erbil, "Bayrağımızı en yukarıya çıkardığım, milli marşımızı bütün Avrupa'ya okuttuğum için çok gururluyum. Antrenörlerime ve aileme çok teşekkür ederim. Bundan sonra dünya şampiyonası var. Orada altın madalya almak istiyorum. Ondan sonraki hedefim olimpiyatlara katılmak" dedi.

Nisanur'u tebrik eden Kasapoğlu, "Nusanur 2013-2014'te Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Samsun'da yaptığı yetenek taraması projesinde voleybolda kendini gösteren bir kızımız. Daha sonra antrenörlerimizin tavsiyesi ile eskrime geçti. Nizsanur Türkiye'yi onurlandıran bir başarı hikayesi yazdı. Nisanur'u tebrik ediyoruz" diye konuştu.



