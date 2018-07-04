Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Koşusu start alıyor Haberi

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- - Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:- "Erciyes, Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla ciddi kış ve dağ turizmi merkezi haline geldi" KAYSERİ



- Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu unvanına sahip Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu üçüncü kez Erciyes'te yapılacak. 6 Temmuz'da başlayacak yarış öncesi açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Erciyes’in hem özellikli kategorileri hem de bu bölgenin hususiyetleri dünyadan da Erciyes’e yarışmacı çekmemize vesile oluyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, yazın da çeşitli aktivitelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü organize edilecek olan ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (İnternational Triail Running Association - ITRA) sertifikalı Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu 6-7 Temmuz tarihlerinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm merkezinde gerçekleşecek. Erciyes Dağı'nda 2 gün sürecek olan ultra dağ maratonu Vertical Kilometer 4.5 kilometre, 60K Erciyes Ultra Sky Trail, 25K Trail Run ve 10K Hacılar-Tekir Kapı Koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak. Erciyesin zirvesini 360 derece koşacak olan yarışmacılar hem Erciyes'in engebelerine hem de uzun mesafeye karşı direnç gösterecek. "Erciyes, Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla ciddi kış turizmi merkezi haline geldi" Düzenlenecek yarışma öncesi basın toplantısı düzenleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, organizasyona 12 ülkeden 200 sporcu katılacağını belirterek, Erciyes'e yapılan yatırımlar ve organizasyonlar ile bölgenin kış ve kar turizminde dünya kategorisinde önemli bir noktaya ulaştığını belirtti.

Cıngı, "Bildiğiniz gibi Erciyes, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla çok ciddi bir kış ve dağ turizmi merkezi haline geldi. Son yıllarda yapılan yatırım ve organizasyonlar özellikle Erciyes’i kış ve kar turizminde dünya kategorisinde önemli bir noktaya ulaştırdı. Allah’a çok şükür kış sporlarında iyi bir yerdeyiz. Tabi yapılan bu yatırımların şehrimize, ülkemize, spor camiasına daha yoğun ve etkili katkı sağlaması için Erciyes’i yazın da çeşitli aktivitelerle donatmaya gayret ediyoruz. Bu işte en fazla ağırlık verdiğimiz sporlardan bir tanesi bisiklet bir tanesi tırmanış ve koşu. Uluslar arası Erciyes Dağ Maratonu da bunlardan bir tanesi. Artık geleneksel hale getirmeye çalıştığımız ve gittikçe uluslararası şöhreti artan bir aktivite olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle Alpler’deki dağlar çok köklü bir geleneğe sahip olduğu için bu tür faaliyetlerin bazen bakıyorsunuz 90.’sı, 100.’sü yapılıyor. Biz de yaptığımız bu gibi organizasyonlarda bu işlerin gelenekselleşmesini, gelecek nesillere aktarılmasını, inşallah Erciyes’te de 40.’sını, 50.’sini, 100.’sünün yapılmasını hedefleyerek yola çıkıyoruz. Yönetim anlayışı içerisinde en önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi sürdürülebilirliği. Uluslararası Dağ Koşusu Sky Erciyes de bunlardan bir tanesi haline geldi. Nitekim her geçen yıl daha da iyi noktaya ulaşıyor. İlk başladığımızda birkaç ülke vardı yurt dışından misafir gelen. Fakat bu sene 12 ülke olduk ve 200’e yakın katılımcı var. Bu sene inşallah cuma günü başlayacak olan faaliyetimizde kategori yarışımız olacak, Cumartesi günü de yarışmalar tamamlanarak ödül merasimi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Engebeli alanda koşmak kendisine güvenen insanların yapabileceği bir iş" Erciyes’teki parkurun şehirdekiler gibi çok kolay bir parkur olmadığını söyleyen Cangı, "Stadyumda düz alanda koşu yapılıyor ama Erciyes’te zaten yürümek bile bir mesele. Engebeli alanda koşmak gerçekten kendisine ciddi manada güvenen insanların yapabileceği bir iş. Özellikle yarışlarımızdan bir tanesi Erciyes’i 360 derece dönen yaklaşık 65 kilometrelik bir yarış ki bunu birinci yarışmacı 8 saatin üzerinde bir sürede bitiriyor. Normal kondisyonu olmayan bir vatandaş yürümek istese zannediyorum 2 gün sürer. Onun için dünyadan da Erciyes’in hem o özellikli kategorileri hem de bu bölgenin hususiyetleri dünyadan da Erciyes’e yarışmacı çekmemize vesile oluyor. İnşallah yine Cuma-Cumartesi günü şehrimiz uluslararası bir aktiviteye ev sahipliği yapacak. Vatandaşlarımız da dağımıza gelip, aktiviteye şahitlik edecekler" diye konuştu.

Yarın başlayacak olan yarışlara Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Kolombiya, Azerbaycan, Kuveyt ve Türkiye'den 200 sporcu katılacak.

