Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na doğru Haberi
- A Milli Takım'ın sloganı "Doğanda var" olarak belirlendi - A Milli Takım'ın sloganı "Doğanda var" olarak belirlendiANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda "Doğanda var" sloganını kullanacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda maçlarını Ankara 'da oynayacak A Milli Takım'ın kullanacağı slogan belli oldu.Ay - yıldızlı ekibin sloganı "Doğanda var" olarak belirlendi.Slogan, Türkiye'nin tarihinden, coğrafyasından, zaferlerinden, doğasından esinlenilerek seçildi.
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