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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
'Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız' - KAYSERİ Haberi

'Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız' - KAYSERİ Haberi

"Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız" - KAYSERİ - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in açıklamaları"Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız" - Kayseri spor Kulübü Başkanı Bedir: - "Hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği maçını çok ciddiye alıyoruz. Mutlaka galip gelmek zorunda olduğumuz bir karşılaşma" - "Müsabakalardan önce herkes kazanmak istiyor ama skor oynandıktan sonra belli oluyor"KAYSERİ (AA) - Kayseri spor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in bu sezon sürprizlerle dolu olduğunu, 29. haftada sahalarında Gençlerbirliği ile oynayacakları maçta bir sürprizle karşılaşmak istemediklerini söyledi.

Sarı - kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, ligde bu hafta Gençlerbirliği gibi önemli bir rakiple karşılaşacaklarını ve bu maçtan mutlaka galip ayrılmak istediklerini belirtti.
Ligde son iki hafta aldıkları farklı mağlubiyetlerin takımın moralini bozduğunu, Gençlerbirliği maçını telafi karşılaşması olarak gördüklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:"Hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği maçını çok ciddiye alıyoruz. Mutlaka galip gelmek zorunda olduğumuz bir karşılaşma. Rakibimiz de güçlü. Dün Galatasaray'ı mağlup etti ve ligden düşmemek için o da mücadele ediyor. Bizim de hedeflerimiz var. Maçı almak zorundayız. Müsabakalardan önce herkes kazanmak istiyor ama skor oynandıktan sonra belli oluyor." - "Sürpriz yaşamak istemiyoruz"Özellikle bu yıl ligde beklenmedik sonuçların çok yaşandığını anımsatan Bedir, "Biz de bununla ilgili bazı sürpriz sonuçlar yaşadık. Başka takımlar da yaşadı. İnşallah hafta sonu beklentimiz gerçekleşir. Sürpriz yaşamak istemiyoruz." yorumunu yaptı.Ligde kalan maçlarda galip gelip Avrupa kupalarına katılma hedefini sonuna kadar kovalamaya çalışacaklarını dile getiren Bedir, şöyle devam etti:"Kalan 6 maçta galip gelip, alabileceğimiz kadar puan alıp, Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız diye ümit ediyorum. Futbolcularda iki hafta peş peşe farklı mağlup olmanın moral bozukluğu vardı ama hafta başından itibaren onu onarmaya çalıştık. Eksiklerimiz var ama sonuç itibarıyla hafta sonu sakat oyuncularımızdan bir veya ikisi geri dönecek diye ümit ediyorum."

Hafta Sonu Allah Basın Mensupları 

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