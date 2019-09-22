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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

-yürüyüşten detay

Sivil Toplum Kuruluşu Farkındalık Öğretmen Sivil Toplum Sağlıklı Yaşam 

--etkinlik açıklaması

- - Sağlık için beraber yürüdüler KARABÜK

- Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen yürüyüşe yoğun katılım gerçekleşti. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun 81 ilde eş zamanlı düzenlediği yürüyüşe Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin, Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, pek çok sivil toplum kuruluşu, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.
Saat 14.00’te Çamlık Tabiat Parkı önünden başlayan yürüyüş Karabük Kent Meydanı’nda son buldu. Etkinliğin sonunda açıklamada bulunan ve Avrupa ülkelerinde kutlandığı gibi Türkiye’de de kutlandığını belirten Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Şerife Kaya Ateş, “Avrupa ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanmaktadır. Temel amacı çarpıcı bir dize aktivite ile hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişmesine hizmet etmekte olan bu hafta vesilesi ile tüm Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de başını Herkes İçin Spor Federasyonu’muzun çektiği bir aktivite gerçekleştirilmiştir. Bu yıl beraber yürüyelim sloganının benimsendiği haftada şehirlerde motorize, trafiğin kısıtlanması çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek düzenlenmesi ve sağlıklı ve aktif yaşama, yaşlanma politikalarının desteklenmesi amacı ile etkinliğimiz gerçekleştirilmiş bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
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