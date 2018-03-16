Avrupa'da zirveye ambargo koyan sporcunun hedefi olimpiyatlar - KOCAELİ
- Milli karateci Eray Şamdan'ın antrenmanlarından görüntüler - Milli karateci Eray Şamdan'ın röportajı - Eray'ın antrenörü Adnan Şamdan'ın röportajı - Antrenör babasının yönlendirmesiyle 5 yaşında karateye başlayan, Avrupa'da Ümit Genç ve 21 Yaş Altı karate müsabakalarında 2013'ten bu yana şampiyonluğu kaptırmayan milli sporcu Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüye çıkarak, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor - Milli karateci Eray Şamdan: - "Büyüklerde yeni yarışmaya başladım. İnşallah orada da aynı başarıları göstermeye çalışacağım" - "Şu an karatede 6 yıl üst üste Avrupa şampiyonluğu olan başka bir sporcu yok" - "Olimpiyat şampiyonu olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlam adımlarla ilerliyorum"KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Avrupa'da Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Karate şampiyonalarında 2013 yılından itibaren art arda 6 kez şampiyon olan 21 yaşındaki milli karateci Eray Şamdan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyaya uzanmayı amaçlıyor.Hem babası Adnan Şamdan'ın karate antrenörü olması hem de ilgi duymasından dolayı 5 yaşında spor hayatına adım atan Eray, 16 yıllık kariyerinde 200'ün üzerinde madalya kazandı.Avrupa'da, Ümit Genç ve 21 Yaş Altı karate şampiyonalarındaki altın madalyalara 2013 yılından itibaren adeta ambargo koyan Eray, üst üste kazandığı şampiyonluklarla istikrarlı başarılar elde etti.Endonezya'da 2015 yılında düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Karate Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyayı boynuna takan Eray'ın şimdiki hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olmak. - Büyüklerde de şampiyonluk hedefiEray Şamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının antrenör olmasından dolayı karateyle küçük yaşlarda tanıştığını anlattı.Karateyi severek yaptığını ve bu alanda kendisine belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için çok çalıştığını belirten Eray, beslenme, dinlenme ve yaşantısına her zaman dikkat ettiğini aktardı.Eray, 2012'de katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Kariyerim ilk bu dereceyle başladı. Onun devamında 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de Avrupa şampiyonu oldum. Bunun yanında 2015'te 21 yaş altında dünya şampiyonluğum ve dünya üçüncülüğüm, iki Balkan şampiyonluğum var. Uluslararası derecelerim var. Büyüklerde yeni yarışmaya başladım. İnşallah orada da aynı başarıları göstermeye çalışacağım. Kariyerimde 200'ü aşkın madalya var." şeklinde konuştu. - "Karate camiasında efsane olmak istiyorum"Eray, üçüncü Avrupa şampiyonluğundan sonra bu seriyi sürdürmeye gayret ettiğini aktararak, "Bu şekilde efsane olunacağını düşünüyordum. En büyük hedefim karate camiasında efsane isim olmak. Hedefi koyduktan sonra çalışınca gerisi geliyor. Şu an karatede 6 yıl üst üste Avrupa şampiyonluğu olan başka bir sporcu yok." diye konuştu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na karatenin de alınmasıyla büyük bir heyecan yaşadığını belirten Eray, ülke olarak karatede dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduklarını söyledi.
Milli karateci, olimpiyat hazırlık sürecine girdikleri için her ay büyük bir organizasyona katıldıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Profesyonelce çalışıyoruz. Kampta olmadığım zamanda kulübümüzde antrenmanlara devam ediyorum. Çok iyi kamplar yapıyoruz. Moral ve motivasyon olarak da çok yüksek durumdayız. Kendi potansiyelimi biliyorum. Olimpiyat şampiyonu olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sağlam adımlarla ilerliyorum ve şampiyon olmayı çok istiyorum." - Dünya sıralamasında beşinciEray'ın babası ve aynı zamanda antrenörü Adnan Şamdan da oğlunun gelişimini yakından takip ettiğini dile getirerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oğlunun Türkiye'ye altın madalya kazandırmasını arzuladığını kaydetti. Eray'ın dünya sıralamasında beşinci olduğunu aktaran Şamdan, müsabakadaki oyun kurma yeteneğinin Eray'ı daha da üst basamaklara taşıyacağını da sözlerine ekledi.