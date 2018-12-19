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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz' - AYDIN

'Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz' - AYDIN

"Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz" - AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda CEV Challenge Kupası hazırlıkları - Antrenmandan detaylar - Antrenör Umut Uysal'ın konuşması"Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz" - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Umut Uysal:"(CEV Challenge Kupası) Eğer Beşiktaş gibi bir takımı yeniyorsanız sonuna kadar görmeyi de hak ediyorsunuzdur. Oyuncularım ve şehir, bunu hak ediyor. Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz"AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Umut Uysal, CEV Challenge Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Umut Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada yarın sahalarında Belçika'nın Hermes takımı ile oynayacakları 8'li final turu ilk maçına oyuncularının çok iyi hazırlandığını belirtti.
Hermes'in 6 maçını izlediklerini ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini kaydeden Uysal, her karşılaşmaya aynı disiplinle hazırlandıklarını, konsantrasyonlarının en üst düzeyde olduğunu ifade etti.
CEV Challenge Kupası'nda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Uysal, "Kupanın en iddialı takımlarından Beşiktaş'ı eledik. Onların hedefi şampiyon olmaktı. Biz onları yendikten sonra aynı hedefi kendimize koyduk. Etap etap, tur tur gitmek istiyoruz. Öncelikle Belçika takımını geçerek bunu başarmak istiyoruz. İki ayaklı bir eşleşme. Hermes'i evimizde yenip Belçika'da da iyi bir netice alıp çeyrek finale kalmak istiyoruz. Avrupa'da sonuna kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.
"Kupada gönlümüzden geçen şampiyonluk." diyen Uysal, "Çalışmalarımızı da o yönde yapıyoruz. Oyuncularıma da bunu söyledik. Beşiktaş, çok ciddi bir rakipti. Eğer Beşiktaş gibi bir takımı yeniyorsanız sonuna kadar görmeyi de hak ediyorsunuzdur. Oyuncularım ve şehir, bunu hak ediyor. Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz." ifadelerini kullandı.Vestel Venus Sultanlar Ligi'yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Umut Uysal, son maçta Halkbank'ı 3 - 0 yenmelerinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:"Lige çok iyi bir giriş yaptık. Sonra 1 - 2 maç kaybettik. 2 - 3 günde bir maç yapıyorsunuz, bu kolay değil. Avrupa'yla birlikte devam ettiğimiz için ufak tefek düşüşler oldu. Uzun bir lig, inişler çıkışlar olacak. Bunu da çok çabuk toparlamamız gerekiyordu. Onu da Halkbank maçıyla gerçekleştirmiş olduk. Oyuncularımı da bu anlamda tebrik ediyorum. İnanılmaz istekli ve gayretliler. Sonraki maçımızı Beylikdüzü ile oynayacağız. Bu karşılamadan da galibiyetle ayrılıp ligin ilk devresini play - off bandında bitirmek istiyoruz. Bizim için çok önemli ve 6 puan değerinde bir maç. İlk yılımız olmasına rağmen iyi bir yerdeyiz. Daha iyisini de yapmak bizim elimizde. İyi başladığımız ligi ilk devre için iyi bitirmiş oluruz." Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Hermes arasındaki 8'li final turu ilk maçı, yarın saat 19.00'da Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü TSİ 22.30'da Belçika'nın Oostende kentindeki "Mister V - Arena"da yapılacak.Bu eşleşmeyi geçecek ekip, bir üst turda Pölkky Kuusamo (Finlandiya) - AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhabir Nani Şampiyon Kışla Çeyrek Final 

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