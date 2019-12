Avrupa’da derece elde eden milliler yurda döndü

-Büyük Erkekler Avrupa Kros ikincisi Aras Kaya açıklama

- Avrupa Kros şampiyonasında biri altın 4 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı ile Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 2 madalya elde eden milli yüzücüler yurda döndü. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Türkiye Yüzme Federasyonu bünyesindeki milli sporcular, önemli başarılara imza atarak yurda döndü. Avrupa Kros Şampiyonası’nda 4’üncü kez şampiyonluğa erişen Yasemin Can ve gümüş madalya kazanan Aras Kaya ile Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Emre Sakçı ve bronz madalya kazanan Ümitcan Güreş’i Türkiye’ye dönüşlerinde federasyon başkanları ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş çiçeklerle karşıladı. Bu sene 26.’sı düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası’nda mücadele eden Yasemin Can, üst üste 4. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Lizbon’da gerçekleştirilen yarışta 57 rakibini geride bırakan Yasemin 26.52’lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. 23 yaşındaki sporcu böyle kariyerinin de 8. Avrupa şampiyonluğuna erişmiş oldu. Aynı organizasyonda erkeklerde mücadele eden Aras Kaya ise gümüş madalya kazandı. Geçen sene Avrupa Kros Şampiyonası’nda üçüncülük elde eden Aras, bu kez 30.10’luk derecesiyle podyumun ikinci basamağına çıktı. Yüzmede 20 yıl sonra gelen gümüş Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda tarih yazdı. İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanırken, milli sporcular 6 final yüzüp 13 de Türkiye rekoru kırdı. 20. LEN Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na 11 erkek, 12 de kadın olmak üzere 23 sporcu ile giden Türkiye adına podyuma çıkan ilk isim Emre Sakçı oldu. 2018’de Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda beşincilik elde eden Emre Sakça bu kez tarihi bir başarıya imza attı. 50 metre kurbağalamada havuza giren Emre, 25,82’lik derecesiyle Türkiye’ye, bu organizasyonda 20 yıl sonraki ilk gümüş madalyasını getirdi. Bu yıla kadar Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda üç madalyası bulunan Türkiye’ye aynı turnuvada bir diğer madalya haberi de Ümitcan Güreş’ten geldi. Avrupa Gençler şampiyonu milli yüzücü, bu kez Avrupa üçüncüsü oldu. 50 metre kelebekte mücadele eden Ümitcan, 22,38’lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Ümitcan 100 metre kelebek mücadelesinde ise podyumu son anda kaçırarak dördüncü sırayı elde etti. Çintimar: “Önümüzdeki müsabakalarda daha iyilerini yapmaya devam edeceğiz” Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, haya iyi başarılar için çalışacaklarını ifade ederek, “Avrupa Kros şampiyonasında ana takım olarak ilk üçe girmek hedefimizdi. Dördüncü olduk, bu tüm zamanlarda da dördüncülüktü. Bunun yanında bir altın iki gümüş madalya, iki de kaçırdığımız altın madalya var. Ama elde ettiğimiz başarılarla sevinip önümüzdeki müsabakalara bakıp daha iyilerini yapıp genç kadrolarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan çocuklarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesiydi, herkesin elinden geleni yapmasıydı. Herkes elinden geldiğini yaptığına inanıyorum” dedi.

Ömer Barbaros: “Uzun soluklu desteğimizi sürdürüyoruz ve nice başarılara olimpiyat yolunda imza atacağına inanıyoruz” Milli sporculara desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Biz Türk sporunun destekçisi olmaktan mutlu oluyoruz, bu başarılı görünce daha da mutlu oluyoruz. Bu başarıların gelmesi için destek şart ama bu desteğin sadece başarılar olduğu zaman değil, başarı yolunda olması çok önemli. Bizde uzun soluklu desteğimizi sürdürüyoruz ve nice başarılara olimpiyat yolunda imza atacağına inanıyoruz bu genç arkadaşlarımızın” diye konuştu.

Yasemin Can: “Çok mutluyum, bunu Avrupa tarihinde yapan ilk kadın atlet ben oldum” Altın madalya ile yurda döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Yasemin Can, “Hem şampiyonluğu tekrarladığım için hem de 4’üncü kez üst üste büyük kadınlarda şampiyon olduğum için çok mutluyum, bunu Avrupa tarihinde yapan ilk kadın atlet ben oldum. Bu yılın sonuna geldik, önümüzdeki yıl olimpiyat ve Avrupa şampiyonası en önemli hedeflerim” dedi.

Aras Kaya: “Yine şampiyon olmak için gelecek sene elimden geleni yapacağım” Büyük Erkekler Avrupa Kros ikincisi Aras Kaya ise, “Ülkeme bir gümüş madalya kazandırdığım için çok mutluyum, eski bir şampiyon olarak katıldım şampiyonaya, bu seferde amacım madalya kazandırmaktı ama İsveçli atlet yarışın son bölümünde, pistinde zor olmasından dolayı beni geçti. Ama yine şampiyon olmak için gelecek sene elimden geleni yapacağım” diye konuştu.





