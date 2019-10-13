Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Avrupa Akrobasi Şampiyonu Rus sporcu Foma Kalinin oldu

Avrupa Akrobasi Şampiyonu Rus sporcu Foma Kalinin oldu

-yarışlardan ve gösterilerden detay

Yarış Dera Ödül Töreni Efes Karahisar 

--Ödül töreni

- AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleşen Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Göbeklitepe Kültür Finali yarışını Rusya'dan Foma Kalinin kazandı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'ndeki organizasyonun yarı final ve final yarışları sona erdi. Uluslararası jüriden topladığı puanlarla 19 yaşındaki Rus akrobat Foma Kalinin 1.’liği elde ederken, Macar sporculardan Herczeg Balazs 2., Podani Milan ise 3. oldu. Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda 4 Türk sporcunun katıldığı "Afyonkarahisar Kupası" adı altında Türkiye Şampiyonası da yapıldı. Türkiye Şampiyonası'nda Birkan Polat 1.’liği kazanırken, Zafer Can Güngör 2., Hakan Cam Namlı da 3. oldu. Final yarışları sonrası sporcuların nefes kesen gösteriler sonrası ödül töreni düzenlendi.
Ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru ve daire müdürleri katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı