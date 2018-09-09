Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - TİRAN
: - Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye - Polonya karşılaşması detaylarıAvrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Türkiye, üçüncülük mücadelesinde Polonya'ya 3 - 2 yenildiTİRAN (AA) - 19 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya 3 - 2 yenilerek dördüncü oldu. Arnavutluk 'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye, başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda Polonya ile üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi.Ay - yıldızlı takım, rakibine 25 - 21, 17 - 25, 25 - 15, 20 - 25 ve 15 - 12'lik setler sonucunda 3 - 2 yenildi.Daha önceki maçlarda olduğu gibi taraftarların yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük, millilere destek verdi.Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk , Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya, Belarus, Almanya, İtalya, Polonya ve Fransa katıldı.