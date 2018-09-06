Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - TİRAN
: - Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ve Sırbistan karşılaşması detaylarıAvrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Türkiye, grubundaki dördüncü maçında Sırbistan'ı 3 - 1 yendiTİRAN (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Grup'taki dördüncü maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti. Arnavutluk 'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye, başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.Ay - yıldızlı takım, rakibini 22 - 25, 25 - 17, 25 - 21 ve 25 - 21'lik setler sonucunda 3 - 1 yendi.Daha önceki maçlarda olduğu gibi taraftarların yanı sıra Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve eşi Ayşegül Erdal Yörük, millere destek verdi.Ay - yıldızlılar, yarın Fransa ile karşılaşacak.Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk , Sırbistan, Slovakya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya, Belarus, Almanya, İtalya, Polonya ve Fransa'nın katıldığı şampiyona, 9 Eylül'e kadar devam edecek.