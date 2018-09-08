Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildik - TİRAN

Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildik - TİRAN



: - Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Türkiye - İtalya yarı final karşılaşmasından detaylarAvrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Türkiye, yarı finalde İtalya'ya 3 - 1 yenildiTİRAN (AA) - 19 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3 - 1 mağlup oldu. Arnavutluk 'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye, başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.Ay - yıldızlı takım, rakibine 25 - 15, 10 - 25, 25 - 22 ve 25 - 22'lik setler sonucunda 3 - 1 yenildi.Milli takımın üçüncülük maçındaki rakibi Rusya - Polonya mücadelesinin ardından belli olacak. Üçüncülük karşılaşması, yarın TSİ 17.30'da başkent Tiran'da oynanacak. Final maçı ise yine yarın TSİ 20.00'de başkentte yapılacak.

Yıldızlı Şampiyon Başkent İtalya 

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı