Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildik - TİRAN
: - Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Türkiye - İtalya yarı final karşılaşmasından detaylarAvrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Türkiye, yarı finalde İtalya'ya 3 - 1 yenildiTİRAN (AA) - 19 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı final karşılaşmasında İtalya'ya 3 - 1 mağlup oldu. Arnavutluk 'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye, başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.Ay - yıldızlı takım, rakibine 25 - 15, 10 - 25, 25 - 22 ve 25 - 22'lik setler sonucunda 3 - 1 yenildi.Milli takımın üçüncülük maçındaki rakibi Rusya - Polonya mücadelesinin ardından belli olacak. Üçüncülük karşılaşması, yarın TSİ 17.30'da başkent Tiran'da oynanacak. Final maçı ise yine yarın TSİ 20.00'de başkentte yapılacak.