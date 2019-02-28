Avni Yıldırım: 'Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar' - İSTANBUL
Avni Yıldırım: "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar" - İSTANBUL - Karşılama törebi - Türk boksör Avni Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL (AA) - Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım, "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar." dedi.
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