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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Atletizmde Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluğu - ANKARA

Atletizmde Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluğu - ANKARA

- Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın açıklamasıAtletizmde Fenerbahçe'nin çifte şampiyonluğu - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar:"Fenerbahçe atletizme ciddi yatırım yapan bir kulübümüz"ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin bu başarıyı hak ettiğini söyledi.

Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve ENKA'nın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 3 yıldır kürsüde yer aldığını anımsattı.Bu sene gençlerde kadın ve erkeklerde Türkiye şampiyonu olan Fenerbahçe'nin şampiyonada yer aldığını vurgulayan Çintimar, şöyle konuştu:"Avrupa Şampiyonası'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'müzün hem kadınlarda hem erkeklerde takım olarak Avrupa şampiyonu olması Türkiye atletizminin altyapısının ne kadar güçlü olduğunun, alttan ne kadar sağlam geldiğinin bir işaretidir. Ben bununla ilgili başta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, atletizme ciddi yatırım yapan bir kulübümüz. Amatöre bu kadar yatırım yapan bir kulüp olduğu için Fenerbahçe bu Avrupa şampiyonluğunu sonuna kadar hak ediyordu. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'müzü elde ettiği başarıdan dolayı başta kulüp başkanı olmak üzere yönetimini kutluyorum. Bu çocuklarımız 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi güldüren, ülkemize gurur yaşatan sporcularımız olacaktır. Bunun için şimdiden hepsine başarılar diliyorum."Sarı - lacivertli kulüp, hafta sonu Portekiz'in Leiria şehrinde düzenlenen şampiyonada erkeklerde 119, kadınlarda ise 112,5 puanla Avrupa şampiyonluğunu elde etti.Fenerbahçe, kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez bu şampiyonada mutlu sona ulaştı.

Dera Hafta Sonu Muhabir Şampiyon Kulüp Başkanı 

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