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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Atılay Canel: “Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul’a lider olarak dönmekti”

Atılay Canel: “Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul’a lider olarak dönmekti”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Trol 


- TFF 1. Lig’in 4. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul’a lider olarak dönmekti” dedi.
Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Oyunun başında ilk 10 dakika içerisinde 2 tane net yüzde yüz gol kaçırdık. Daha sonrasında oyun dengelendi. Geçen sezon play-off oynayan bir takıma karşı oynadık. Oyun ortada devam etti. İkinci yarıda da oyun kontrolü hem onlarda hem bizde oldu ve maç berabere bitti. Gönlümüzden geçen burada galip gelip İstanbul’a lider olarak dönmekti” şeklinde konuştu.

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