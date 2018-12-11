Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Atiker Konyasporlu futbolcu Jahovic: 'Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var' - KONYA

Atiker Konyasporlu futbolcu Jahovic: 'Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var' - KONYA

Atiker Konya sporlu futbolcu Jahovic: "Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var" - KONYA - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntü - Atiker Konya sporlu futbolcu Adis Jahovic'in açıklamaları"Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var" - Atiker Konya sporlu futbolcu Adis Jahovic:"Aykut (Kocaman) hocanın sistemi takıma olumlu bir etki getirdi"KONYA (AA) - Atiker Konya sporlu futbolcu Adis Jahovic, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Jahovic, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin, maç boyunca oyunun hakiminin kendileri olduğunu söyledi.

Trabzonspor karşısında yüksek bir motivasyonla oynadıklarını vurgulayan Jahovic, şunları kaydetti:"Özellikle ilk yarı pozisyonlar bulduk. Oyunu iyi bir şekilde taşıdığımızı düşünüyorum. Tabii ki penaltı pozisyonuna kadar. O pozisyondan sonra motivasyonumuz düştü. Sonrasında 3 - 0'lık bir mağlubiyet oldu. Aslında bizim performansımızı yansıtmayan bir skor. Artık bu maçı unutmamız gerekiyor. Önümüzde önemli bir Kasımpaşa maçı var. Bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kasımpaşa güçlü bir ekip. Diğer taraftan, bizim hocamız ve analiz ekibimiz de gayet iyi."Bir gazetecinin, "Aykut Kocaman'ın Atiker Konya spor'a gelmesiyle neler değişti?" sorusuna Jahovic, "Hocamızın gelmesiyle birlikte yeni bir sistem de geldi. Zaten Aykut (Kocaman) hocamızın sistemini daha önceden biliyorduk. Aykut hocanın sistemi takıma olumlu bir etki getirdi." yanıtını verdi.Jahovic, performansıyla ilgili olarak da, "Güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Pozisyonlara giriyorum. Bire bir pozisyonlarda maalesef değerlendiremediğim zamanlar oldu ama bunun da iyileşeceğine inanıyorum. Bu iyileştiği zaman, takımımızla birlikte daha iyi yol alacağız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. - Kasımpaşa maçı hazırlıklarıAtiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'de 15 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.Tedavileri süren Selim Ay ile Uğur Demirok, takımdan ayrı koşu yaptı.

Forma Bulduk Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Galatasaray - Keçiörengücü Maçından KarelerGalatasaray - Keçiörengücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Galatasaray Maçından KarelerBeşiktaş - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı