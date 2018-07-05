Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atiker Konyaspor'un Bolu kampı devam ediyor Haberi

Atiker Konyaspor'un Bolu kampı devam ediyor Haberi

Atiker Konyaspor'un akşam antrenmanından görüntü

Minyatür Ormanlı Objektif Rektör Trol 

-Atiker Konyaspor'un sabah antrenmanından görüntü
-Genel ve detay

- KONYA

- Birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Atiker Konyaspor, dün akşamki antrenmanın ardından çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı hazırlıklarla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde dün akşam yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, top kontrollü pas çalışması ile devam etti. 3 grupta 5’e 2 oynayan futbolcular minyatür kalelerde maç ve yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı. Çift kale maçın galibi Selim Ay’ın takımı maç sonunda objektiflere galibiyet pozu verdi. Atiker Konyaspor, birinci etap kampı için bulunduğu Bolu Gerede’de güne öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Koşu parkurunda yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı.
Ardından oyuncular göl kenarındaki ormanlık alanda üç seri üzerinden yapılan koşu ve açma, germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
İlgili Foto Galeriler
Ampullerin İçindeki Minyatür DünyaAmpullerin İçindeki Minyatür Dünya
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı