Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atiker Konyaspor’un Bolu kampı başladı Haberi

Atiker Konyaspor’un Bolu kampı başladı Haberi

Atiker Konyaspor'un Bolu'daki antramanından görüntü

Ormanlı Rektör 

-Antrenman sonrasında futbolcular karpuz yemesi
-Genel ve detay

- KONYA

- 2018-2019 sezonu hazırlıklarına Konya’da başladıktan sonra dün birinci etap kampı için Bolu’ya geçen Atiker Konyaspor, 13 gün sürecek kampın ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, oyuncular daha sonra 3 seri üzerinden 33 dakika ormanlık alanda koşu yaptı. Daha sonra antrenman açma ve germe hareketleri ile sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı