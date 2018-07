Atiker Konyaspor, Uğur Demirok ile resmi sözleşme imzaladı

-Uğur Demirok'un açıklaması

- Atiker Konyaspor, ilk transferini Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Uğur Demirok'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Atiker Konyaspor, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Uğur Demirok'u 2 yıllığına kadrosuna kattı. Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, “2018-2019 sezonunda merkez savunmamızı daha da güçlendirmek için A Milli Takım'da da forma giymiş bir isimle, Uğur Demirok ile bugün iki yıllık resmi sözleşme imzaladık. Bilindiği üzere yeni sezon için Rıza Çalımbay hocamızla anlaştık. Onun bilgi, beceri ve tecrübesine güveniyoruz. Bu doğrultuda karşılıklı istişarelerde bulunarak önümüzdeki sezon, hedefi olan ve ses getirecek bir takım oluşturabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu düşüncenin içinde yer alacak isimlerden biri de Uğur Demirok. Daha önce oynadığı takımlardaki performansını hepimiz biliyoruz. Atiker Konyaspor'umuza da büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Kendisine, şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni transfer Uğur Demirok ise hedefleri olan bir takıma geldiğini dile getirerek, “Burayı tercih etmemdeki en büyük etken hedeflerin olmasıydı. Daha önce de Avrupa Ligi’nde oynamış, müzesinde kupalar bulunan bir takım Atiker Konyaspor. Belki geçtiğimiz sezon ligi hak etmediği bir yerde bitirdi ama önümüzdeki seneler tekrar Avrupayı hedefleyen bir takım olduğu için ben de buna katkı yapmaya geldim. İnşallah elimden gelenin en iyisini yaparım ve her iki taraf için de hayırlı olur” ifadelerini kullandı. “Anadolu’da böyle taraftar bulmak zor” Konyaspor’un çok büyük ve güzel bir taraftar topluluğu olduğunu belirten Demirok, “Konyaspor’un çok büyük ve güzel bir taraftar topluluğu var. Anadolu kulüpleri için belki böyle taraftar bulmak zor oluyor ama bunu stadıyla taraftarıyla şehriyle herkese gösterdiler. Milli Takım'a verdiği destekleri de herkes gördü zaten. Takımımıza da şu anda en büyük destek taraftarımız. Taraftar olduğu sürece Konyaspor başarılı olmaya devam edecektir. Hep Avrupa yolunda ilerlemek ve ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi her maç desteklesin, yanımızda olsunlar biz gerekeni sahada yaparız zaten” şeklinde konuştu.

Uğur Demirok'un Atiker Konyaspor’da 15 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.