Atiker Konyaspor taktik çalıştı



- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü D.G. Sivasspor’u evinde konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı taktik çalışma ile hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlılar taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Abdou Razack Traore ve Wilfred Moke katılmadı. Isınma, çabukluk ve sürat çalışması ile başlayan antrenman taktik çalışma ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

