Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı - KONYA
- Atiker Konya spor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı - Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreni - İmza töreni öncesi Konya spor'un 96. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama yapılması - Yaş pastanın mumlarını, başkan Kulluk ile Çalımbay üflemesi - Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıAtiker Konya spor, Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı - Teknik direktör Çalımbay, statta düzenlenen törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı - Rıza Çalımbay:"Burada çok iyi işler yapacağımıza yürekten inanıyorum" - " Konya spor'un iyi bir hava yakalaması lazım. Bizim de tek düşüncemiz lige çok iyi başlamak"KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konya spor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile sözleşme imzaladı.Yeşil - beyazlılarda, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından, 1+1 yıllık anlaşmaya varılan Rıza Çalımbay için imza töreni düzenlendi. Konya spor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Çalımbay'a teşekkür ederek, Atiker Konya spor'a en güzel başarıları yaşatma temennisinde bulundu.Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Atiker Konya spor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok iyi işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü geldiğim günden beri hem yönetimin tavrı hem de kulüp prensipleri dört dörtlük. İyi ki böyle bir karar vermişim." dedi. Yönetimle takıma yapılacak takviyelerin de konuşulduğunu dile getiren Çalımbay, bu hususun sezon başlamadan yerine getirilmesi halinde herkesin çok iyi bir Konya spor izleyeceğini anlattı. Konya 'yı çok iyi tanıdığını ifade eden Çalımbay, " Konya 'nın bir futbol kenti olma olma özelliği var ve bunu son zamanlarda kazandı. Hem burada oynanan milli maçlar olsun hem de taraftarı olsun çok iyi durumdalar. İnşallah taraftarla çok güzel şeyler başaracağız." diye konuştu. - "Geçen sezon yaşanan sıkıntılar bu sezon yaşanmayacak"Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çalımbay, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde Konya spor'la 3 maç yaptıklarını, dolayısıyla takımı yakından tanıdığını aktardı.Çalımbay, takımın iskelet kadro olarak çok iyi durumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:" Konya spor'un iyi bir hava yakalaması lazım. Bizim de tek düşüncemiz lige çok iyi başlamak. Bu süreçte de taraftara, basına ve yönetime büyük iş düşüyor. Eksikliklerin de giderilmesi halinde kesinlikle geçen sezon yaşanan sıkıntılar bu sezon yaşanmayacaktır. Konya spor Kulübü umduğumdan daha iyi durumda. Herşeyden önce yönetim çok samimi. Tesislerde yok yok. Her şeye sahip bir kulüp. Bunlar da var olduğu için çok iyi işler çıkartacağımıza inanıyorum. Size şunun garantisini vereyim. Geçen seneki sıkıntıları kesinlikle yaşamayacak bir Konya spor karşınızda olacaktır."Temmuz başında takımla beraber Konya 'da çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Çalımbay, ardından kampın Bolu ve Hollanda'da devam edeceğini anlattı. - "Bizim Eto'o ile hiçbir şekilde sorunumuz olmamıştır"Çalımbay, Antalyaspor'da çalışırken bir takım sorunlar yaşadığı iddia edilen Samuel Eto'o ile benzer bir durumun olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Ekibimle Antalya'ya geldiğimde oradaki krizin saha içinden çok saha dışında olduğunu gördük. Bizim Eto'o ile hiçbir şekilde sorunumuz olmamıştır. Aksine çok faydasını gördük. Dolayısıyla burada da sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum." cevabını verdi.Öte yandan, imza töreni öncesi Konya spor'un 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldı. Getirilen pastanın mumlarını, başkan Kulluk ile Çalımbay üfledi.