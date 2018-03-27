Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



- Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmazken, Mustapha Yatabare takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. Kurulan istasyonlarda yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, süratte devamlılık çalışması ile devam etti. Dar alanda oyun oynayan futbolcular, antrenmanı turnuva maçları ile tamamladı.

