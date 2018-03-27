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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor antrenman görüntüsü

- KONYA

Milli Takım Rektör 


- Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmazken, Mustapha Yatabare takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. Kurulan istasyonlarda yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, süratte devamlılık çalışması ile devam etti. Dar alanda oyun oynayan futbolcular, antrenmanı turnuva maçları ile tamamladı.
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