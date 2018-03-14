Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atiker Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan görüntü

Hafta Sonu Rektör 

-Genel ve detay

- KONYA

- Atiker Konyaspor, Kayserispor ile hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Mart Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Kayserispor ile iç sahada karşılaşacak Atiker Konyaspor, öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde bir çalışma yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman topsuz ısınma hareketleri ile başladı.
Oyuncular topa sahip olma ve taktik çalışmasının ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı. Volkan Şen, topla çalışmada yer almazken, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarTeleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Galatasaray - Konyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Konyaspor Maçından Kareler
Malatyaspor - Fenerbahçe Maçından KarelerMalatyaspor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Trabzonspor - Beşiktaş Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarTrabzonspor - Beşiktaş Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor İle Karşı Karşıya GeldiFenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor İle Karşı Karşıya Geldi
Karabük 0-7 Galatasaray Maçtan KarelerKarabük 0-7 Galatasaray Maçtan Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı