Atiker Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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- Atiker Konyaspor, Kayserispor ile hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Mart Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Kayserispor ile iç sahada karşılaşacak Atiker Konyaspor, öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde bir çalışma yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman topsuz ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular topa sahip olma ve taktik çalışmasının ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı. Volkan Şen, topla çalışmada yer almazken, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

