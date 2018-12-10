Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - KONYA

Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - KONYA

- Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntülerAtiker Konya spor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan çalışmayla start aldı.Antrenmana, Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Ferhat Öztorun, Uğur Demirok ve Jens Jonsson ile uzun süredir tedavi gören Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı idmanda diğer futbolcular, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana devam etti.İdman, top kapma ve 5'e 3 pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Teknik Direktör Forma Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Galatasaray - Keçiörengücü Maçından KarelerGalatasaray - Keçiörengücü Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı