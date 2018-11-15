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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - KONYA

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - KONYA

- Atiker Konya spor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Kayacık Tesisleri - Teknik sorumlu Haldun Üstel yönetiminde yapılan antrenmanAtiker Konya spor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük izinin ardından başladı.
Antrenman, Kayacık Tesisleri'nde 21 yaş altı takımı teknik sorumlusu Haldun Üstel ile kaleci antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde gerçekleştirildi.
Oyuncular, ısınma bölümünün ardından, topla oyun ve pas çalışması yapıp, çift kale maçla idmanı tamamladı.Çalışmaya, milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Deni Milosevic ve Abdou Razack Traore ile MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Selim Ay katılmadı.

Milli Takım 

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