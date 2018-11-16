Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Atiker Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan görüntü

Milli Takım Forma ve Gol 

-Detay

- KONYA

- Atiker Konyaspor, 4 günlük iznin ardından ligde 13. hafta karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Galataaray maçının hazırlıklarına devam etti. U21 Takımının Teknik Sorumlusu Haldun Üstel, Yardımcı Antrenör Çağdaş Çankaya, Atletik Performans Antrenörü Soner Demirel ve Kaleci Antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular, sakatlığının tedavisine devam edilen Selim Ay, Jens Jonsson ve hasta olan Vedat Bora ile dinlendirilen Ertuğrul Taşkıran katılmadı. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri, toplu ve topsuz oyunlarla başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyunun ardından yapılan şut ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.
ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı