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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atiker Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarına altyapı antrenörleriyle başladı

Atiker Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarına altyapı antrenörleriyle başladı

Antrenman

Milli Takım Rektör 

-Genel ve detay

- KONYA

- Atiker Konyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda takımı altyapı antrenörleri çalıştırdı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray ile deplasmanda Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
U21 Takımı Teknik Sorumlusu Haldun Üstel, ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ile MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Selim Ay katılmadı. Koordineli ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
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