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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Antrenmandan görüntü

Hafta Sonu Milli Takım Rektör 

-Genel ve detay

( KONYA ) - KONYA

- Atiker Konyaspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük aradan sonra devam etti. Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta maçında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor, Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyuncular ve takımdan ayrı çalışan Filipovic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, 5’e 2 ile devam eden antrenman, 3 takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi. Turnuvanın galibi Mustapha Yatabare’nin kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu.
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