Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hasılatını otizmli bireylerin eğitimine bağışlayacak İzle



- Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında bir ilke imza atarak, müsabakanın masrafları çıktıktan sonra kalan hasılatın tamamını Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na (SOBE) bağışlayacak. Özellikle Anadolu kulüpleri için tribün gelirleri açısından önemli karşılaşmalar arasında yer alan Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu önemli bir karar aldı. Alınan karar gereği müsabakanın masrafları çıktıktan sonra kalan hasılatın tamamı Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'na (SOBE) bağışlanacak. Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, Başkan Hilmi Kulluk’un önerisiyle karar alarak, en çok gelirin elde edileceği müsabakalardan biri olan Fenerbahçe maçının hasılatının otizmli bireylerin eğitiminde kullanılmasını kararlaştırdı. Konu hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, “Anadolu kulüpleri için bu tür maçlar son derece önemlidir. Hasılat diğer karşılaşmalara göre daha fazladır ve birçok kulübün bazı ihtiyaçlarını giderme adına önemlidir. Bizim için de aynı şey söz konusu. Ancak her zaman her şey para değil. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte öncelikle otizmle ilgili farkındalığı artırmak ve yanı sıra SOBE’de eğitim gören kardeşlerimiz, yavrularımız, çocuklarımız için camiamız adına bir şeyler yapmak istedik. Hedefimiz, sadece bir tek çocuğumuz olsa dahi, onun gelişimine katkı sağlamak ve geride kalan hayatı onun için daha yaşanılabilir, daha konforlu olabilmesi adına yürüdükleri meşakkatli yolda küçücük de olsa pay sahibi olmak” dedi.



