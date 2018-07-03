Atiker Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları - KONYA
- Atiker Konya spor'da yeni sezon hazırlıkları - Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan görüntüAtiker Konya spor'da yeni sezon hazırlıklarıKONYA (AA) - Atiker Konya spor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Yeşil - beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, 11'er dakikalık 3 seri üzerinden yapılan koşu ve açma - germe hareketleriyle tamamlandı.Antrenmana, izinli olan kaleci Serkan Kırıntılı, Samuel Eto'o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke katılmadı.Öte yandan, Atiker Konya spor kafilesi yeni sezon 1. etap hazırlıkları için Bolu - Gerede'ye hareket etti. Yeşil - beyazlı ekibinin 16 Temmuz'da bitecek Bolu kampının ardından, hazırlıklarına Hollanda'da devam edeceği öğrenildi.