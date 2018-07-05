Atiker Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları - BOLU
- Futbolcuların çalışması - Rıza Çalımbay'ın top kapmaca oynamasıAtiker Konyaspor'un Bolu kampı - Yeşil - beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdüBOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.Yeni sezon hazırlıklarını Bolu 'nun Gerede ilçesinde sürdüren yeşil - beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında koşu ve ısınma hareketleriyle pas çalıştı.Antrenmanın ikinci kısmında top kapma çalışması gerçekleştiren Atiker Konyasporlu futbolcular, idmanı koşuyla tamamladı. - Çalımbay yardımcıları ile top kapmaca oynadıÖte yandan Atiker Konyasporlu futbolcular top kapma çalışması yaptığı esnada Çalımbay da yardımcıları ile top kapmaca oynadı.Yaklaşık 15 dakika top kapmaca oynayan Çalımbay ve yardımcıları daha sonra takımın antrenmanını takip etti.