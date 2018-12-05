Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - KONYA
- Atiker Konya spor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Ömer Ali Şahiner ile röportaj - Kayacık Tesislerindeki antrenmandan görüntülerAtiker Konya spor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - Ömer Ali Şahiner: - "Antremanlarda Trabzonspor'un iyi kötü yönlerine çalışıyoruz. Onun üzerine giderek 'iyi bir sonuçla döneriz' diye umut ediyorum"KONYA (AA) - Atiker Konya spor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Atiker Konya spor'un oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Kayacık Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın çıkışta olduğunu söyledi.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve gelmesiyle yeni bir heyecan yaşadıklarını anlatan Şahiner, "Başarılı olduğumuz dönemlerdeki birlik ve beraberliğe yol aldık. Bundan sonra çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Hocanın gelişiyle kısa sürede çok güzel ortam oluştu. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. Bu yaşananlar çok daha güzel şeylerin olacağının habercisidir. " diye konuştu. - "Trabzonspor'un iyi kötü yönlerine çalışıyoruz"Şahiner, Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçına ilişkin ise zor bir deplasman olacağını belirterek, şunları kaydetti:"Antremanlarda Trabzonspor'un iyi kötü yönlerine çalışıyoruz. Onun üzerine giderek 'iyi bir sonuçla döneriz' diye umut ediyorum. Zor bir deplasman olacak onlar da formdalar biz de çıkıştayız. Zor olacak ama inşallah 3 puanla dönen taraf biz oluruz." - Trabzonspor maçı hazırlıklarıKocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan kuvvet ve core çalışması ile başladı. Daha sonra sahada çalışan futbolcular, antrenmana çabukluk hareketi ve pas oyunlarıyla devam etti.Antrenman, 5'e 3 pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.